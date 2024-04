Britney Spears znova svobodna: poravnala primer skrbništva z očetom

Britney Spears je s svojim odtujenim očetom Jamiejem Spearsom poravnala primer o skrbništvu. "V čast in privilegij nam je bilo zastopati, ščititi in braniti Britney Spears. Gospa Spears je in vedno bo ikona ter briljantna in pogumna umetnica zgodovinskih in epskih razsežnosti," je v ekskluzivni izjavi za Page Six potrdil njen odvetnik Mathew Rosengart . "Čeprav je bila zadeva prekinjena novembra 2021, je njena želja po svobodi zdaj resnično popolna," je nadaljeval in dodal: "Kot si je želela, njena svoboda zdaj vključuje to, da ji ne bo treba več obiskovati sodišča ali se zapletati v sodne postopke v tej zadevi."

Omejevalna pravna ureditev, ki jo je leta 2008 vzpostavil Jamie za nadzor nad Britneyjinimi finančnimi, poklicnimi, osebnimi in zdravstvenimi zadevami, je bila prekinjena novembra 2021 po zaslugi lastnega zagovarjanja pevke, Rosengarta in podpore njenih oboževalcev po vsem svetu, ki so sprožili gibanje #FreeBritney. "Britney Spears je zmagala, ko je sodišče suspendiralo njenega očeta in ko so bile njene temeljne pravice in državljanske svoboščine obnovljene," je dodal njen odvetnik.

Pevka je izdala dva singla Hold Me Closer, duet z Eltonom Johnom, leta 2022, in Mind Your Business, kjer je sodelovala z Will.i.amom. Čeprav je bila omenjena pesem posneta že za njen album leta 2013, je izšla šele deset let pozneje. 42-letnica je v svoji knjigi podrobno opisala izkušnjo snemanja pesmi Hold Me Closer, ki jo je končno spet naredila kot svobodna ženska. "Snemanje pesmi Hold Me Closer in deljenje pesmi s svetom je bila fantastična izkušnja," je zapisala v The Woman In Me. "Ni bilo dobro, bilo je super," je še dodala.