Britney Spears poslikana s kano priznala: Zahtevam pozornost

Pevka, ki je pri svojih objavah zelo izvirna, je pred kratkim objavila tudi posnetek, na katerem odgovarja na vprašanja oboževalcev, ki so jih ti zapisali v komentarjih pod njenimi slikami ali videoposnetki. Razkrila je, da je njen najljubši film kar risanka, in sicer Ledeno kraljestvo in to zaradi dejstva, da ji je všeč dinamika med sestrama, zaradi katere ena od njiju obupa in se odseli v ledeni grad. Nato je izdala še nekaj informacij o sebi, kot na primer to, da ponavadi zaspi okrog polnoči, povedala je tudi, da je njena najljubša roža vrtnica in da je prvi avto dobila pri 17 letih, vendar si je v vsem življenju prislužila zgolj eno kazen za prehitro vožnjo.