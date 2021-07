Britney Spears pravi, da se počuti kot upornica

Pojasnila je, da čeprav se je sprva počutila preobremenjena, ji je odhod v trgovino s potrebščinami za slikanje pomagal, da je izrazila svoje počutje. "Želela sem videti barve in to sem jaz, ki se zabavam. Res nisem profesionalna umetnica, vendar sem se vsekakor počutila, kot da obvladam," je ob posnetku zapisala Britney.

Zapis je zaključila z besedami: "To je izraz mojih trenutnih občutenj. Uporništvo, barvitost, svetlo, drzno, spontano, magično in s tem kažem svoje prave barve." Zvezdničina objava na družbenem omrežju je sledila materini izjavi na sodišču, da Britney čuti sovraštvo in strah do svojega očeta.