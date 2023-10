Britney Spears priznala, da je nedolžnost izgubila že pred zvezo z Justinom

Britney Spears razkriva skrivnosti. Dve desetletji po tem, ko je trdila, da je nedolžnost izgubila z Justinom Timberlakom , je 41-letnica priznala, da se je to v resnici zgodilo že več let prej, še preden sta s Timberlakom sploh postala par. V prihajajoči biografiji je razkrila, da je nedolžnost izgubila z bratovim najboljšim prijateljem, ko je bila na začetku srednje šole.

Zvezdnica identitete fanta, s katerim je prvič imela spolni odnos, ni razkrila, je pa še leta 2003 trdila, da je spala samo z enim fantom. "Zgodilo se je dve leti po tem, ko sem bila v zvezi z Justinom. Menila sem, da je on tisti pravi, a sem se motila," je takrat povedala za revijo W. "Nisem vedela, da bo šel na intervju k Barbari Walters in vse povedal," je še zapisala Britney in spomnila na Timberlakov intervju, v katerem je spregovoril o njuni zvezi in intimnih podrobnostih glede njunega spolnega življenja.