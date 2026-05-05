Tuja scena

Britney Spears priznala krivdo za neprevidno vožnjo

Los Angeles, 05. 05. 2026 08.23

Avtor:
K.Z. STA
Britney Spears

Ameriška pevka Britney Spears je na sodišču v Los Angelesu priznala krivdo za neprevidno vožnjo pod vplivom alkohola in se izognila zaporni kazni, poročajo ameriški mediji.

Policija je Britney Spears aretirala marca letos po preizkusu alkoholiziranosti sredi noči, ko je z avtomobilom zavijala po cesti sem ter tja. Njen odvetnik Michael Goldstein se je s tožilstvom uspel dogovoriti za 12 mesecev pogojne kazni brez zapora, poroča televizija ABC.

Poleg pogojne kazni mora še v program za zdravljenje odvisnosti in k psihiatru, sodnik pa je odredil, da ima lahko poslej pri sebi le zdravila, za katera ima recept.

Britney je zaslovela v 90. letih prejšnjega stoletja z uspešnicami, kot je Baby One More Time, kasneje pa zapadla v duševne težave in odvisnost od alkohola in mamil, česar sicer ni nikoli priznala. Leta 2007 je kljub polnoletnosti skrbništvo nad njo, njenim denarjem in premoženjem prevzel oče Jamie Spears, kar je trajalo do leta 2021.

Razlagalnik

Skrbništvo oziroma 'conservatorship' je pravni status v Združenih državah Amerike, pri katerem sodišče imenuje osebo ali organizacijo za upravljanje premoženja in osebnih zadev posameznika, ki zaradi duševnih ali fizičnih težav ni sposoben skrbeti zase. V primeru Britney Spears je to pomenilo, da je njen oče imel popoln nadzor nad njenimi financami, kariernimi odločitvami in celo osebnim življenjem, kar je sprožilo številne razprave o pravicah posameznika.

Pogojna kazen je oblika kazenske sankcije, pri kateri obsojenec ne odide v zapor, če v določenem preizkusnem obdobju ne stori novega kaznivega dejanja in izpolni določene pogoje, ki jih določi sodišče. Ti pogoji lahko vključujejo redno poročanje pristojnim organom, obiskovanje svetovalnih programov, zdravljenje odvisnosti ali opravljanje družbenokoristnega dela. Če obsojenec pogoje krši, se pogojna kazen lahko prekliče in nadomesti z dejansko zaporno kaznijo.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
KOMENTARJI

osservatore
05. 05. 2026 09.31
Zguba.
