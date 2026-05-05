Britney Spears priznala krivdo za neprevidno vožnjo

Policija je Britney Spears aretirala marca letos po preizkusu alkoholiziranosti sredi noči, ko je z avtomobilom zavijala po cesti sem ter tja. Njen odvetnik Michael Goldstein se je s tožilstvom uspel dogovoriti za 12 mesecev pogojne kazni brez zapora, poroča televizija ABC.

Britney Spears FOTO: AP

Poleg pogojne kazni mora še v program za zdravljenje odvisnosti in k psihiatru, sodnik pa je odredil, da ima lahko poslej pri sebi le zdravila, za katera ima recept.

Britney je zaslovela v 90. letih prejšnjega stoletja z uspešnicami, kot je Baby One More Time, kasneje pa zapadla v duševne težave in odvisnost od alkohola in mamil, česar sicer ni nikoli priznala. Leta 2007 je kljub polnoletnosti skrbništvo nad njo, njenim denarjem in premoženjem prevzel oče Jamie Spears, kar je trajalo do leta 2021.