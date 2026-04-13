Britney Spears 'prostovoljno' na rehabilitacijo

Tiskovni predstavnik pop zvezdnice Britney Spears je za revijo People potrdil, da se je 44-letna pevka prostovoljno prijavila v center za zdravljenje odvisnosti od alkohola in prepovedanih substanc. Spearsovo so 4. marca v Venturi v Kaliforniji aretirali zaradi suma vožnje pod vplivom drog in alkohola. Naslednji dan so jo izpustili, njen predstavnik pa je v izjavi za People povedal, da je bil "nesrečni incident popolnoma neopravičljiv" .

"Britney je naredila korake v pravo smer in spoštovala zakonodajo, upajmo, da bo to prvi korak k dolgo pričakovani spremembi, ki se mora zgoditi v njenem življenju." Dodal je: "Upajmo, da bo v tem težkem času dobila pomoč in podporo, ki ju potrebuje. Njena sinova bosta preživljala čas z njo. Njeni bližnji bodo pripravili dolgo pričakovan načrt, ki ji bo pomagal doseči uspeh in dobro počutje." Spomnimo, pevka ima z bivšim možem Kevinom Federlineom sinova Seana Prestona in Jaydena Jamesa.

Aretacija je pomenila še en udarec za pop princeso, ki s svojimi nenavadnimi objavami na družbenih omrežjih vzbuja zaskrbljenost javnosti. Oktobra lani je 48-letni Federline v svojih spominih You Thought You Knew izrazil zaskrbljenost za pop zvezdnico in zapisal, da meni, da je "čas, da sproži alarm" zaradi njenega vedenja. "Nekaj hudega se bo zgodilo, če se stvari ne bodo spremenile."