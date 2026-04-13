Tuja scena

Britney Spears 'prostovoljno' na rehabilitacijo

Los Angeles, 13. 04. 2026 09.58

E.M.
Britney Spears

Zvezdnica Britney Spears se je prostovoljno odločila za zdravljenje odvisnosti od alkohola in prepovedanih substanc, je za revijo People potrdil njen predstavnik. Pop princeso so v začetku preteklega meseca aretirali zaradi suma vožnje pod vplivom drog in alkohola, 44-letnica pa naj bi bila sedaj pripravljena "narediti korake v pravo smer".

Tiskovni predstavnik pop zvezdnice Britney Spears je za revijo People potrdil, da se je 44-letna pevka prostovoljno prijavila v center za zdravljenje odvisnosti od alkohola in prepovedanih substanc. Spearsovo so 4. marca v Venturi v Kaliforniji aretirali zaradi suma vožnje pod vplivom drog in alkohola. Naslednji dan so jo izpustili, njen predstavnik pa je v izjavi za People povedal, da je bil "nesrečni incident popolnoma neopravičljiv".

FOTO: AP

"Britney je naredila korake v pravo smer in spoštovala zakonodajo, upajmo, da bo to prvi korak k dolgo pričakovani spremembi, ki se mora zgoditi v njenem življenju." Dodal je: "Upajmo, da bo v tem težkem času dobila pomoč in podporo, ki ju potrebuje. Njena sinova bosta preživljala čas z njo. Njeni bližnji bodo pripravili dolgo pričakovan načrt, ki ji bo pomagal doseči uspeh in dobro počutje." Spomnimo, pevka ima z bivšim možem Kevinom Federlineom sinova Seana Prestona in Jaydena Jamesa.

Aretacija je pomenila še en udarec za pop princeso, ki s svojimi nenavadnimi objavami na družbenih omrežjih vzbuja zaskrbljenost javnosti. Oktobra lani je 48-letni Federline v svojih spominih You Thought You Knew izrazil zaskrbljenost za pop zvezdnico in zapisal, da meni, da je "čas, da sproži alarm" zaradi njenega vedenja. "Nekaj hudega se bo zgodilo, če se stvari ne bodo spremenile."

britney spears rehabilitacija aretacija alkohol prepovedane substance

  • Bauhaus april
  • Akumulatorska kosilnica
  • Čistilnik
  • Paviljon
  • Plinski žar
  • Pohištvo Alex
  • Pohištvo Deia
  • Pohištvo Fiesta
  • Regal
  • Robotska kosilnica Luba
  • Stol Relax
  • Trimer
  • Visoka greda
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

