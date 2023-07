Britney Spears razkrila naslovnico knjige spominov

29. oktobra bo izšla knjiga spominov princese popa Britney Spears z naslovom The Woman in Me (Ženska v meni). Poimenovana je po besedilu pevkine pesmi I'm Not a Girl, Not Yet a Woman . Naslovnico krasi črno-bela fotografija pevke zgoraj brez, ki je bila posneta leta 2001. Knjiga bo izšla pod založbo Gallery Books.

"Britneyjino prepričljivo pričevanje na sodišču o njenem skrbništvu je pretreslo svet, spremenilo zakone in pokazalo njena navdihujoča moč in pogum," je za revijo People dejala založnica Jennifer Bergstrom. "Ne dvomim, da bodo imeli njeni spomini podoben učinek. Ne bi mogli biti bolj ponosni na to, da ji lahko končno pomagamo pri deljenju njene zgodbe."

Založba je še razkrila, da spomini zvezdnice izpostavljajo trajno moč glasbe in ljubezni ter to, kako pomembno je, da ženska pove svojo zgodbo pod lastnimi pogoji. "The Woman in Me je pogumna in osupljivo ganljiva zgodba o svobodi, slavi, materinstvu, preživetju, veri in upanju," je zapisano v sporočilu za javnost.