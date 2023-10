Britney Spears razkrila, zakaj si je leta 2007 pobrila glavo

To pa je le prvo razkrito poglavje, ki odstira tančico s skrbno varovane zasebnosti zvezdnice, ki je 13 let živela pod budnim očetovim očesom. Nekatere skrivnosti so sicer v javnost že prišle med sodnim postopkom, ko je sodišče odločalo, ali prekine skrbništvo, takrat je Britney očeta obtožila čustvene in fizične zlorabe, saj naj bi imel nadzor tudi nad njeno zdravniško kartoteko.

Prav težko obdobje jo je leta 2007 vodilo do tega, da si je pobrila glavo. Zvezdnica je takrat šla skozi ločitev, bila tarča uličnih fotografov in govoric, po njeni drzni potezi pa je obveljalo, da ima težave z duševnim zdravjem. A kaj ji je v resnici rojilo po glavi, je razkrila v prihajajoči knjigi. "Med odraščanjem so me pogosto opazovali in me sodili. S pogledi so me od najstniških let merili od glave do pet in mi govorili, kaj menijo o mojem telesu. Ko sem si pobrila glavo in se obnašala neprimerno, je bil to moj način uporništva," je zapisala.

Leto pozneje je o njenem duševnem stanju odločalo tudi sodišče in jo postavilo pod skrbništvo njenega očeta. Takrat so ji prepovedali, da ohrani novi videz: "Ko sem pristala pod skrbništvom, so mi dali jasno vedeti, da so ti dnevi sedaj za mano. Morala sem si pustiti dolge lase in se spraviti nazaj v formo. Spat sem šla zgodaj in vzeti sem morala vsa zdravila, ki so mi jih dajali."

Čeprav je v naslednjih letih izdala štiri uspešne albume in izvedla nastope v Las Vegasu, pa je bila v resničnem življenju prihodnjih skoraj 14 let zelo nesrečna. "Le občasno sem lahko izrazila svojo kreativnost, saj moje srce ni bilo več v tem. Čeprav sem zelo strastna pevka in plesalka, je to bila v tistem času skoraj šala. 13 let je minilo, jaz pa sem se počutila kot senca same sebe," je zapisala.