Britney Spears s sinovoma na razstavi del slikarja Van Gogha: Jaz in moja fanta

Pevka Britney Spears je s sinovoma, 15-letnim Jaydenom Jamesom in 16-letnim Seanom Prestonom, preživela nekaj skupnega časa. Odpravili so se na razstavo Vincenta Van Gogha, ki je na ogledu v Los Angelesu. Zvezdnica je s svojimi oboževalci delila tri fotografije, na katerih je s sinovoma in pripisala: "Jaz in moja fanta", a je objavo pozneje izbrisala. Delila pa je tudi video, kjer je zapisala, da je bila nad doživetjem navdušena.