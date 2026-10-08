Britney Spears s sinovoma obiskala Dollywood: Nisem vedela, da obstaja

"Nisem vedela, da obstaja takšen kraj, ki je neverjetno kul in vznemirljiv, a izjemno vroč, moje krilo pa je zame preveliko. Družinski izlet! Dollywood pa je naravnost čudovit!" je ob fotografiji, na kateri stoji med 21-letnim Seanom Prestonom in 20-letnim Jaydenom Jamesom , pripisala Britney Spears , ki se je tako poklonila nedavno preminuli legendi country glasbe, Dolly Parton . S sledilci je delila tudi nekaj posnetkov, na katerih je pokazala, kako je uživala ob raznih aktivnostih v tematskem parku.

44-letnica je pred mesecem praznovala rojstna dneva svojih dveh sinov, ki ju imata le dva dni narazen. Obeležila ju je tudi z objavama na družbenem omrežju, kjer je delila stare in nove fotografije fantov in z javnostjo delila upanje, da je najboljša mama na svetu.

Dollywood je leta 1986 ustanovila pokojna pevka Dolly Parton. Tematski park ima več kot 50 različnih vlakcev smrti, obsega pa tudi ogromen vodni park, dve letovišči in dvorane za predstave.