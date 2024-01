Britney Spears se je Justinu Timberlaku opravičila za razkritja

Britney Spears je v svoji avtobiografski knjigi, ki jo je poimenovala The Woman In Me , razkrila, da je imela pred več kot 20 leti, ko je bila v zvezi z Justinom Timberlakom , splav. Njeno razkritje je ob izidu knjige razburilo oboževalce, kot kaže, pa se je pevka sedaj opravičila vsem, ki jih je z razkritji prizadela, priložila pa je tudi posnetek Justina, ki je nastopil v oddaji Saturday Night Live .

Britney Spears in Justin Timberlake sta zvezo začela leta 1999, ko je bila ona stara 17 let.

Pevka je knjigo izdala oktobra, v njej pa razkrila, da je v času, ko sta bila s Timberlakom v zvezi, zanosila, ker on ni bil pripravljen postati oče, pa se je odločila nosečnost prekiniti. Zvezdnica se je sedaj v objavi na Instagramu opravičila za nevšečnosti, ki jih je povzročila s svojimi razkritji in ob posnetku pevca zapisala: "Rada bi se opravičila za nekatere stvari, ki sem jih zapisala. Če sem koga od ljudi, za katere mi je resnično mar, prizadela, se iskreno opravičujem."

Britney Spears je imela 17 let, ko je leta 1999 začela hoditi s Timberlakom, potem ko sta se spoznala v oddaji Mickey Mouse Club, ki je bila izhodišče za številne zvezdnike, vključno s Christino Aguilero in Ryanom Goslingom . Supaj sta ostala do leta 2002, nenačrtovano nosečnost pa je označila za veliko presenečenje.

"Zame to ni bila tragedija. Ampak Justin vsekakor ni bil vesel nosečnosti. Rekel je, da še nisva pripravljena na otroka v najinem življenju, da sva premlada. Če bi bila to samo moja odločitev, bi se odločila drugače," je še zapisala in dodala, da je to bila ena najbolj težkih preizkušenj v njenem življenju.

Zvezdnica se je leta 2004 poročila s plesalcem Kevinom Federlinom, s katerim ima dva sinova. Pevka se je v knjigi opisala kot 'otroškega robota', ob tem pa omenila še skrbništvo, pod katerim je živela 13 let, v tem času pa je njen oče nadzoroval njeno življenje in kariero, s tem pa tudi finance. Sodišče je leta 2021 odločilo, da skrbništvo prekine in Britney vrne svobodo.