Britney Spears se je končno zaročila

Povedal je tudi, da je prstan oblikoval Roman Makayev iz New Yorka: "Izjemno vesel je, da je lahko vpleten v to ljubezensko zgodbo in da je lahko naredil ta edinstveni prstan."

"Ne morem j***** verjeti!" je ob videu v katerem skupaj s Samom razkazujeta zaročni prstan, zapisala Britney, veselo novico pa je potrdil tudi Samov menedžer Brandon Cohen : "Par je dolgoletno zvezo ovekovečil kot uradno in je izjemno ganjen ob vsej podpori in ljubezni, ki jo občutita."

Britney Spears in Sam Asghari sta na Instagramu razveselila oboževalce, ko sta konec preteklega tedna objavila video, da sta se zaročila. Že pred tedni so postavnega manekena ujeli, da si ogleduje prstane, zato je bilo le vprašanje časa, kdaj bo postavil ključno vprašanje.

Kot poroča Page Six naj bi Sam Britney zaprosil v zavetju njenega doma, prstan pa naj bi bil iz štirikaratnega zlata. V prstanu je vgravirana tudi beseda 'lioness' (levinja, op. a.), kakor Sam kliče svojo izbranko.

"Vsak oblikovalec, s katerim sem govoril, je imel izjemne ideje, a nekako sem se z Romanom najbolje ujel. Strinjala sva se, kakšne oblike naj bo prstan in izjemno sem vesel, da je bil nad prstanom tudi on navdušen tako kot jaz," je povedal maneken.

Igralka Octavia Spencer svari Britney: pripravi predporočno pogodbo!

Ob veseli novici, da se je Britney zaročila, se je oglasila tudi oskarjevka Octavia Spencer. To očitno skrbi, da bi Britney sprejela napačno odločitev in ji je svetovala, naj pripravi predporočno pogodbo. "Pripravi ga, da podpiše predporočno pogodbo," je Octavia komentirala pod pevkino objavo na Instagramu. Igralka je kasneje sicer odstranila komentar, a očitno ni edina, ki je ob veseli novici pomislila na to. Tudi mnogi njeni oboževalci so ji napisali, naj se za svoje dobro odloči za predporočno pogodbo. "Tudi Octavio Spencer skrbi zate. Ne dovoli, da se zgodi še en Federline," so komentiral in se spomnili drame, skozi katero je morala iti z nekdanjim partnerjem Kevinom Federlinom, s katerim ima pevka dva sinova.