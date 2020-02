Britney Spears se je med plesom poškodovala in pristala v bolnišnici

Pevka Britney Spearsse je med plesom ponesrečila, pri tem pa si je poškodovala stopalo. Njenpartner Sam Asghari je novico delil na družbenem omrežju in poleg videoposnetka poškodovane noge dodal še njuno fotografijo in ob objavi zapisal:"Ko si nekaj zlomiš, se zaceli še hitreje, še posebej, ker si moje dekle. Moja levinja si je zlomila stopalnico, medtem ko je delala svojo najljubšo stvar in to je plesanje. Želim ji čimprejšnje okrevanje, da bo lahko skakala, tekla in plesala."