Britney Spears se je odzvala na dokumentarne filme o svojem življenju

Kraljica popa Britney Spears je v zapisu, ki ga je objavila na družbenem omrežju, priznala, da je počaščena zaradi vseh dokumentarnih filmov o svojem življenju, a jo moti, ker se osredotočajo zgolj na negativno plat njenega življenja. Svojim oboževalcem je sporočila, da se trenutno osredotoča predvsem na majhne stvari v življenju, ki ji prinašajo srečo.

Britney Spears se je v ponedeljek z dolgim zapisom na Instagramu odzvala na dokumentarne filme, ki so bili posneti o njenem življenju. V začetku leta je namreč izšel film o njenem odnosu z mediji z naslovom Framing Britney Spears, ta teden pa si bo možno ogledati dokumentarni film Mobeena Azharja z naslovom The Battle for Britney: Fans, Cash and a Conservatorship.

Spearsova je svojim sledilcem, ki jih je kar 29,6 milijona, napisala:"Leto 2021 je bilo zagotovo boljše od leta 2020, ampak nikoli si nisem mislila, da bo takšno. Letos je izšlo toliko dokumentarcev o meni, v katerih so drugi ljudje podali svoj pogled na moje življenje. Rečem lahko zgolj to, da sem izjemno počaščena." V nadaljevanju je kraljica popa dokumentarne filme označila kot "dvolične, ker po eni strani kritizirajo medije, po drugi strani pa sami delajo enako". Svoje oboževalce je spomnila, da je imela v življenju več lepih trenutkov kot slabih, ampak se mediji žal osredotočajo zgolj na negativno plat njenega življenja. "Se naj ne bi industrija in družba osredotočali na prihodnost? Zakaj izpostavljate najbolj negativne in travmatične dogodke mojega življenja, ki so se zgodili pred daljnimi leti?" se je spraševala Spearsova.

Pevka je ob svojem iskrenem zapisu želela oboževalce tudi razvedriti, zato je k objavi priložila video, v katerem pleše v svoji hiši. V lahkotnejšem delu objave pa je zapisala, da v prihodnosti načrtuje veliko potovanj in komaj čaka, da bo lahko plesala v različnih studiih, poleg tega pa si bo za hišo naredila ribnik. "Vem, da sem malce čudna, ampak vse je v majhnih stvareh in hvaležna sem za svoje čudovito dvorišče," je zapisala popzvezdnica. Dodala je še, da ima skoraj tako lep vrt kot voditeljica Martha Stewartin upa, da vsi živimo najboljše življenje, tako kot ona. V zapisu se je pošalila na račun svojega bivšega sodelavca Billyja Brasfielda, ki je skrbel za njen mejkap. Brasfield je namreč marca za tuje medije povedal, da zvezdnica družbenih omrežij ne upravlja sama, kar je Britney zelo šokiralo: "V resnici se z Billyjem nikoli ne pogovarjam, zato sem zelo zmedena." Zadnjo poved je Britney namenila paparacem, ki so ji v življenju naredili največ škode: "Pssst, ne, paparaci, nisem želela, da mi vi in vaša ekipa sledite naokoli."

Eden izmed oboževalcev, katerega komentar je prejel veliko všečkov, je pod objavo Spearsove izpostavil, da 39-letna pevka v objavi ne govori, pač pa piše, zato bo njenim besedam verjel šele, ko bo objavila videoposnetek, v katerem vse zapisano pove sama.