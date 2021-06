Britney Spears se je opravičila, ker je svoje življenje prikazovala kot pravljico

Britney Spears je po pretresljivem zaslišanju glede njenega skrbništva nagovorila svoje oboževalce na družbenem omrežju in se jim opravičila, da jim je na Instagramu lagala o svojem dobrem počutju. Zvezdnica je namreč pred zaslišanjem nenehno objavljala fotografije in videoposnetke, v katerih je plesala ali pozirala, v opisih pa zagotavljala, da se počuti dobro.

Na sodni obravnavi, v kateri je spregovorila o zatiralnih metodah njenega očeta Jamija , se je izkazalo, da je popolno življenje, ki ga je prikazovala na Instagramu, vse prej kot resnično. Sodnici je dejala, da je travmatizirana, nesrečna in depresivna, saj ima njen oče že od leta 2008 nad njo skrbništvo in posledično skoraj neomejeno odloča o njeni karieri, osebnih odločitvah in premoženju.

Kraljica popa je pod citatom napisala iskreno opravičilo: "Želim vam povedati majhno skrivnost. Verjamem, da si vsi ljudje želimo pravljičnega življenja in sodeč po mojih objavah, se je morda zdelo, kot da je moje življenje precej neverjetno ... Opravičujem se, ker sem se zadnje dve leti pretvarjala, da sem v redu. To sem storila zaradi svojega ponosa. Nerodno mi je bilo deliti to, kar se mi je zgodilo, toda iskreno, kdo si ne želi svojega Instagrama prikazati v zabavni luči. Verjeli ali ne, pretvarjanje, da sem v redu, je dejansko pomagalo, zato sem se danes odločila, da objavim to citat .... Menim, da mi je Instagram služil kot dober ventil, kjer sem delila svojo prisotnost , obstoj in se preprosto počutila pomembno, kljub temu, kar sem preživljala. In delovalo je. Zato sem se odločila, da bom začela brati več pravljic," je zapisala Britney v svoji prvi objavi po sodni obravnavi.