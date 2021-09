Britney Spears se je vrnila na Instagram, oboževalci v skrbeh

Pop pevka Britney Spears je pred manj kot enim tednom dejala, da potrebuje premor od družbenih omrežij, da bo lahko proslavila svojo zaroko s Samom Asgharijem. Ta pa ni trajal dolgo, saj se je zvezdnica na Instagram že vrnila in oboževalcem postregla z novimi objavami, ki pa so jih zmedle.

icon-expand Kaj se dogaja z Britney Spears? FOTO: Profimedia

Britney Spears se je na Instagram, kjer jo spremlja več kot 34 milijonov sledilcev, vrnila v ponedeljek. V prvo objavo je združila dva selfija, pod katera je zapisala: "Nekaj posnetkov z mojih počitnic za vikend, ko sem proslavila zaroko s svojim ... O moj bog ... zaročencem ... Še vedno ne morem verjeti!!!" je bila vzhičena, nato pa še dodala, da ni zdržala dolgo brez Instagrama.

Spomnimo, da je imela 39-letna Britney na posnetku s svoje zaroke, ki ga je nastal pred nekaj dnevi, krajšo pričesko z rdečimi prameni. Oboževalci so bili seveda v skrbeh in se spraševali, kje so njeni rdeči lase. Nekdo je celo zapisal: "Kaj se dogaja? Ti fotografiji sta stari dve leti." Oboževalci so namreč hitro opazili, da fotografije močno spominjajo na tiste, ki jih je objavila že februarja.

Zato je svojim sledilcem v objavi pojasnila, zakaj ima zdaj povsem drugačno pričesko – v Palm Springsu si je dala vstaviti lasne podaljške. Naj omenimo, da portal Page Six med drugim poroča, da sta bila bodoča ženin in nevesta pred dnevi opažena v Los Angelesu, in ne v Palm Springsu. Ob tem Daily Mail, ki je objavil fotografije Spearsove in 27-letnega Asgharija, navaja, da sta se v petek v svojem mercedes-benzu skupaj peljala po mestu angelov oziroma Los Angelesu. V tujih medijih so se pojavile tudi fotografije, na katerih pevkin zaročenec zapušča telovadnico v Westlake Villageu v Kaliforniji, ki leži dve uri in pol vožnje stran od kraja, v katerem naj bi, kot v zapisu trdi Spearsova, zaročenca preživela vikend.

Naj omenimo, da je Britney nato objavila še video, na katerem pleše na pesem Bad Guy, ki jo izvaja Billie Eilish. "To je bilo posneto julija! Se spomnite pesmi Bad Guy? No, to je tretji del … ne … ni isti ples!!! Gibi so drugačni," je še sporočila. "Ta Instagram je laž," se je oglasil eden od od pevkinih sledilcev. "Želimo videoposnetek, na katerem drži Britney v rokah današnji časopis," je zapisal nekdo drug, tretji pa dodal: "Upal sem, da se boš na Instagram vrnila svobodna." Četrti pa se je spraševal: "Ali nam želiš kaj sporočiti?" Zaradi pevkinih objav so oboževalci znova v skrbeh zanjo, saj so prepričani, da profila ne ureja sama. Pevkin odvetnik Mathew Rosengart je za Page Six prejšnji teden povedal, da se je pevka sama odločila, da se začasno umakne z Instagrama in deaktivira svoj profil.