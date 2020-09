Britney Spears še nekaj časa ne bo nastopala: 'Zdaj moram paziti na stroške'

Oče Britney Spears je, odkar je bil zopet imenovan za skrbnika svoje hčerke, vložil dokumente, da bi za njene finance skrbel Andrew Wallet , ki je to enako funkcijo že imel med letoma 2008 in 2019.

Britney se je na Jamiejev predlog pritožila in v dokumentih pojasnila, zakaj nasprotuje Walletovemu nadzoru nad njenim premoženjem. Pevka namreč pravi, da je Wallet v teh enajstih letih zaslužil "lepe denarce". V vseh teh letih naj bi iztržil več milijonov, ob odpovedi lanskega marca pa je dobil celo "zadnje plačilo" v vrednosti 100 tisoč dolarjev (83 tisoč evrov, op. a.). Na leto naj bi zadnjih pet let zaslužil 415 tisoč evrov letno. Prepričana je, da je to previsoko plačilo za njegovo delo.

V dokumentih je Britney navedla tudi, da je za zdaj opravila z nastopanjem in da je odre postavila na stranski tir. Ali se je odločila za popolno odpoved od glasbene kariere ali le začasno, ni jasno. A pri tem je dodala, da bo morala sprejeti nekaj težkih odločitev, predvsem finančnih.

Britney je prepričana, da je njen oče Jamie ignorantski do njenega zaslužka in bogastva ter da je to dokazal predvsem z odločitvijo, da Andrewa vrne v funkcijo skrbnika njene lastnine. Glasbenica je navedla, da je bil Andrew vsekakor preplačan za svoje delo.