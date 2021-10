Britney Spears se po umiku očeta kot skrbnika še ne namerava vrniti na odre

O tem, da se namerava Britney glasbeno upokojiti, je spregovoril že njen nekdanji manager Larry Rudolph , ki je meseca julija dal odpoved in se umaknil iz njene ekipe. Rudolph je takrat navedel, da je njegovo delo končano, saj se je pevka odločila da se 'uradno upokoji'.

Nastopanje pač trenutno ni prioriteta Britney Spears , poroča ameriški tabloid TMZ . Čeprav se je sodnica odločila v njen prid in po 13 letih umaknila Jamieja P. Spearsa kot njenega skrbnika, pa se zvezdnica ne namerava vrniti na glasbene odre. Vsaj zaenkart ne.

"Minilo je več kot dve leti in pol od takrat, ko sva z Britney nazadnje bila v stiku. Takrat me je obvestila, da si želi za nedoločen čas vzeti premor od dela," je julija 2021 v izjavi dejal Larry, ki je Britney zastopal zadnjih 25 let.

Zvezdnica je o tem spregovorila tudi na sodišču, ko je v junijskem zaslišanju dejala, da se počuti kot sužnja svojega očeta. Jamie Spears naj bi od nje zahteval, da je pod njegovim skrbništvom morala neprestano nastopati več let.