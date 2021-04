Britney Spears se počuti počaščeno, da ljudi skrbi zanjo

39-letna Britney je na minuto in pol dolgem videoposnetku oblečena v bel top s cvetličnim potiskom. Posnetek je izsek iz desetminutnega videospota, ki je del še nerazkritega zasebnega projekta. "Ti posnetki niso bili še nikoli objavljeni in so tudi zame nekaj novega. Video je dolg približno deset minut in je del projekta Touch of Rose. Verjemite mi, da je to zelo dolg posnetek! Vesela sem, da ga lahko delim s svetom, ki je tako empatičen in ki ga tako skrbi zame. Zelo sem počaščena! Na še eno čudovito poletje, polno lučk in sončenja!" je zapisala pod videom.