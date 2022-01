Britney Spears se podaja v nove projekte

40-letna pevka je nastopala in pela že kot otrok, zaslovela pa je leta 1999 z izdajo prvega albuma ...Baby One More Time . Leta 2007 je po številnih težavah v zasebnem življenju na očeh javnosti doživela živčni zlom. Zaradi več dogodkov, ki naj bi pričali o njenem slabem psihičnem stanju, je skrbništvo, kar se je zdelo sporno ali vsaj nenavadno, nad njo prevzel oče.

Kmalu se je vrnila k nastopanju in izdala tri albume, se pojavila na različnih televizijskih oddajah ter izpeljala glasbeno rezidenco Las Vegasu. A januarja 2019 je oznanila, da do nadaljnjega odpoveduje nastope, vse glasnejša pa je postala glede skrbništva. V čustvenih sodnih pričevanjih in na družbenih omrežjih je trdila, da je ureditev njenega skrbništva kruta in očeta ter druge obtožila, da izrabljajo sistem.