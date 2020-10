Britney Spears slavi manjšo zmago: lahko bo razširila svojo pravno pomoč

Sodišče je ugodilo prošnji Britney Spears o razširitvi pravne ekipe, ki jo zastopa med sodnim procesom glede nadzora nad njenim premoženjem in hkrati življenjem.

Britney Spears je pred dobrim mesecem izrazila željo, da si želi novega skrbnika. Vse do marca lani je bil njen skrbnik oče Jamie Spears, skrbništvo pa so mu podaljšali do februarja 2021. Zdaj pa je glasbenica predlagala, da bi njegovo mesto zasedlo investicijsko podjetje Bessemer Trust Company. Skrbnik ima namreč v pevkinem primeru vso pravico nadzirati njeno življenje: od tega, kam gre, kaj dela, s kom se druži, pod nadzorom ima tudi njene finance. Pevka sicer na zadnjem zaslišanju ni bila navzoča, prisotna pa sta bila njena mati Lynee Spears in odvetnik Samuel Ingham.

icon-expand Britney Spears slavi manjšo zmago. FOTO: Profimedia

Jamie je Britneyjevi prošnji nasprotoval in se skliceval na dodatne stroške zaradi pravniške pomoči. Njen skrbnik je namreč postal po tem, ko je imela zvezdnica težko obdobje leta 2008, ko je doživela javni živčni zlom. Ta dogovor, s katerim se je strinjala tudi pevka, je bil za številne oboževalce dolga leta sporen. Zato so oblikovali gibanje #FreeBritney (#OsvoboditeBritney), ker so prepričani, da pevka živi v ujetništvu. Oboževalci se tako že leta zbirajo pred sodišči in na ta način ji izkazujejo podporo. V pevkinih objavah na družbenih omrežjih prav tako vidijo skrivne klice na pomoč.