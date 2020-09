Britney Spears sledilce navdušila z izjemno gibčnostjo

Britney Spears zveste oboževalce pogosto zabava s svojim plesnim znanjem in koreografijami, tokrat pa je objavila nekaj fotografij, na katerih je pokazala svojo gibčnost. Pevka je kar 26,2 milijona sledilcev navdušila z objavami slik, za katere pravi, da so med njenimi najljubšimi. Ker se trudi ohranjati dobro formo ter navade iz preteklosti, se pogosto zateče tudi k malo drugačnemu treningu, že v preteklih letih pa so ji bile blizu tudi nekatere akrobatske prvine. Tako je znova presenetila s sposobnostjo stoje na rokah.