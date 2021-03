Britney Spears sodišče znova zaprosila za novega skrbnika

Če Montgomeryjeva postane stalna skrbnica, bo v imenu Spearsove o njenem zdravstvenem stanju govorila tudi z zdravstvenim osebjem ter imela dostop do njene zdravstvene dokumentacije. Oče Jamie trenutno ostaja soskrbnik njenega premoženja v vrednosti 51 milijonov evrov, čeprav je zvezdnica v preteklosti že zaprosila za njegov umik.

Pravni strokovnjaki, ki so v preteklosti že podali mnenja glede primera, pravijo, da skrbništva skoraj ni mogoče prekiniti oziroma končati, saj njihovi subjekti pogosto ne morejo dokazati, da so prisebni in razumni, če so jih v preteklosti pestile težave.