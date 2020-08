Britney Spears sodnim stroškom letno nameni več kot milijon evrov

Sodni spisi, ki so del procesa glede več let trajajočega skrbništva nad Britney Spears, so pokazali, koliko denarja je pevka v prejšnjem letu zapravila za pravno pomoč in ostale pravne stroške. Pop zvezdnica je v letu 2019 svoji ekipi svetovalcev ter odvetnikom plačala nekaj več kot milijon evrov, medtem ko je njen oče Jamie Spears za vlogo skrbnika prejel 110.000 evrov plačila.

Jamie Spearsse je septembra 2019 zaradi osebnih zdravstvenih težav začasno umaknil od opravljanja dolžnosti uradnega skrbnika ter za to pooblastil Jodi Montgomery. Managerka ga je nadomeščala do januarja 2020, sedaj pa je oče znova na plačilni listi zaradi vloge uradnega skrbnika pevke. Skrbništvo za Britney Spearspredstavlja velik strošek, vendar ves njen denar ne gre zgolj v pravne namene, saj so spisi razkrili tudi njene potrošniške navade. V dokumentih je navedeno, da mamica dveh otrok dobiva tedensko žepnino, ki jo lahko porabi po svoji presoji.

Britney Spears že dvanajst let živi pod stalnim nadzorom očeta.

Njene najljubše trgovine, kjer pušča večje vsote denarja, so ameriške franšize, kot so Anthropologie, Walmart, Amazon in Target. Med ostalimi stroški so navedeni izdatki za potovanja na karibske otoke ter v floridski Miami. Nekaj manj kot milijon evrov izdatkov je zabeleženih še za potrebe vzdrževanja razkošnega domovanja, kar velik delež te vsote pa je bil najverjetneje namenjen popravilu njene domače telovadnice, ki jo je kar dvakrat zajel požar.

Zvezdnica pa se je pri razsipavanju z denarjem glede na pretekla leta vsaj malo umirila. Pred dvema letoma je namreč namenila na stotine tisoče evrov za razvajanje v lepotnih salonih ter za nakupe v nakupovalnih središčih. Leta 2016 je kar 100 tisoč evrov pustila v masažnih salonih. Zanimiv pa je tudi podatek, da je v letu 2018 prodajalno Target obiskala kar osemdesetkrat.