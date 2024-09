Britney Spears sporočila, da ne snemajo biografskega filma o njej

Pevka podrobnosti ni razkrila, dodala pa je, da bo v muzikalu nastopila, njen lik pa je zelo inteligenten. Potrdila je, da bo med ustvarjalci režiser Jon Chu, ki je znan po filmu Wicked: "Laska mi, da sem lahko v tako dobri družbi, kot je družba Jona Chuja!"

Britneyjina knjiga spominov, ki nosi naslov The Woman In Me, je požela velik uspeh, saj so že v prvem tednu le v Združenih državah prodali več kot 2,5 milijona izvodov, še dodaten milijon izvodov pa je bil prodan po svetu. Izšla je tudi v avdio obliki, pripovedovalka pa je hollywoodska igralka Michelle Williams, ki je pri svojem delu upoštevala vsa pevkina natančna navodila.