Britney Spears sporočila: Nikoli nisem bila srečnejša

"Rada bi vam povedala, da sem dobro," je uvodoma povedala zvezdnica. Svojo izjavo je navezala na vprašanja, ki se porajajo številnim oboževalcem v komentarjih pod njenimi objavami. Marsikoga od njih skrbi počutje nekdanje princeske popa, saj njene izjave pogosto delujejo zmedeno, nemalokrat pa je videti izčrpana in neurejena.

Britney Spears se je v kratkem videoposnetku javila zaskrbljenim oboževalcem in sporočila, da se počuti dobro. Pred dnevi je na omrežju Instagram objavila kratek pozdrav, ki ga je namenila vsem sledilcem, in povedala, da še nikoli v življenju ni bila srečnejša.

"Vem, da se je pojavilo mnogo komentarjev in ljudi, ki o meni govorijo različne stvari, vendar bi vam rada zagotovila, da se počutim dobro,"je povedala 38-letnica in dodala: "Še nikoli nisem bila srečnejša."Na koncu je vsem oboževalcem poslala obilico lepih želja in dosti ljubezni.