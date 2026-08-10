Britney Spears svojim sledilcem: Pazljivo ravnajte s svojimi telesi

Britney Spears je iskreno spregovorila o svojem zadnjem ponesrečenem tretmaju z botoksom, ko se ji je povesila veka na levem očesu. Kot je dejala v videu, ki ga je delila na družbenem omrežju, ji je zdravnik vbrizgal preveč botoksa, sledilce pa ob tem posvarila: "Bodite pazljivi s tem, kako ravnate s svojimi telesi!"

"Šele sedaj se spet dviga in je videti bolj normalno," je o očesu povedala 44-letnica in dodala, da se sramuje izkušnje. "Dekleta, bodite pozorne, če uporabljate botoks. Ti ljudje in zdravniki vam lahko resno poškodujejo oči!" je dejala in nato razkrila, da je bilo njeno oko zatečeno štiri tedne. "To so vaša telesa in vi ste njihovi lastniki. Ne dovolite, da vam jih drugi pokvarijo. Nikomur ne morete zaupati," je še posvarila.