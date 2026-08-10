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Tuja scena

Britney Spears svojim sledilcem: Pazljivo ravnajte s svojimi telesi

Los Angeles, 10. 08. 2026 07.59 pred 7 urami 1 min branja 4

Avtor:
K.Z.
Britney Spears

Britney Spears je svojim sledilcem na družbenem omrežju svetovala, naj bodo pazljivi s tem, kaj počnejo s svojimi telesi, saj jih lahko neposrečeni lepotni posegi drago stanejo. Pevka uspešnice ...Baby One More Time je z njimi delila svojo zadnjo izkušnjo, ko se ji je zaradi preveč botoksa povesila veka.

Britney Spears je iskreno spregovorila o svojem zadnjem ponesrečenem tretmaju z botoksom, ko se ji je povesila veka na levem očesu. Kot je dejala v videu, ki ga je delila na družbenem omrežju, ji je zdravnik vbrizgal preveč botoksa, sledilce pa ob tem posvarila: "Bodite pazljivi s tem, kako ravnate s svojimi telesi!"

Britney Spears je spregovorila o ponesrečenem lepotnem tretmaju.
Britney Spears je spregovorila o ponesrečenem lepotnem tretmaju.
FOTO: AP

"Šele sedaj se spet dviga in je videti bolj normalno," je o očesu povedala 44-letnica in dodala, da se sramuje izkušnje. "Dekleta, bodite pozorne, če uporabljate botoks. Ti ljudje in zdravniki vam lahko resno poškodujejo oči!" je dejala in nato razkrila, da je bilo njeno oko zatečeno štiri tedne. "To so vaša telesa in vi ste njihovi lastniki. Ne dovolite, da vam jih drugi pokvarijo. Nikomur ne morete zaupati," je še posvarila.

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Britney Spears svojim sledilcem: Pazljivo ravnajte s svojimi telesi

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KOMENTARJI4

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supergigi
10. 08. 2026 09.46
Prav smili se mi, kako nizko je padla. 😳
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+1
3 2
dadinho10
10. 08. 2026 09.16
To so vaša telesa in vi ste njihovi lastniki. Ne dovolite, da vam jih drugi pokvarijo. Nikomur ne morete zaupati, Ne razumem tega zapisa..... Ona je ne vem koliko krat sla na popravke, sedaj ne dovolite da vam jih drugi pokvarijo. Pa saj je sama sla, a ne? Ne gre nobenemu zaupati.. .Zakaj pa je ona sla? Pa ali to pomeni, da je konec? Od danes naprej ne gre nikamor vec?
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+2
2 0
medusa
10. 08. 2026 09.14
Prvo ,kot prvo JIH NIHCE NE SILI PUMPAT SE Z BOTOKSOM....
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+4
4 0
hapiness
10. 08. 2026 08.57
Ubožica, kaj so ji naredili drugi.., pa saj se je sama odločila za takšne in drugačen predelave, pa tudi nima več 15 let, naj se sprijazni, da lepota kljub vsem umetnim popravkom mine!
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+5
6 1
Slash
10. 08. 2026 08.27
Ko, ko, ko, kodak.
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+7
9 2
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