Britney Spears trdi, da brata ni povabila na poroko.

"Zakaj govoriš z mediji, če nikoli nisi bil vabljen na mojo poroko," je Bryana nagovorila Spearsova in pojasnila, da brata nikoli ne bi povabila, saj ji je zadnja štiri leta onemogočal uživati alkohol in jo obravnaval kot otroka. "Pred mano si dobesedno skrival kavo in alkohol. Prizadel si me in tega se zavedaš." Britney se je s tem navezala na štiriletno obdobje v sklopu njenega skrbništva, ki ga je kot nastopajoča preživela v Las Vegasu.

"In morda se bom nocoj prisila spiti kozarec viskija, pogledala v nebo in dejala 'j*** se'," je še čustveno zapisala. "Vem, da si deliva kri, in vem, da je to golobjega pomena, a nobena prava družina ne bi naredila tega, kar ste mi naredili vi." Poroke, na kateri so bili številni zvezdniki, se tako ni udeležil nihče izmed pevkinega družinskega kroga.