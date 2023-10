Britney Spears trdi, da jo je Justin Timberlake prevaral z drugo zvezdnico

Na dan prihaja vse več podrobnosti o zvezi Justina Timberlaka in Britney Spears, ki jih je pevka razkrila v svoji knjigi spominov. Po tem, ko je tuj medij objavil pevkin zapis, da je v času njunega razmerja splavila, je sedaj izšel še drug odlomek, v katerem trdi, da jo je Justin prevaral.

Britney Spears v svoji knjigi spominov The Woman in Me, ki bo izšla 24. oktobra, trdi, da jo je Justin Timberlake v času njunega razmerja prevaral z "drugo zvezdnico", piše TMZ. Kot poroča tabloid, ženske, s katero naj bi jo Justin prevaral, ne imenuje, ker ima ta sedaj "družino, ki je ne želi osramotiti".

icon-expand Britney je v svoji knjigi spominov razkrila podrobnosti njenega razmerja z Justinom. FOTO: AP

Britney in Justin, ki sta se spoznala v oddaji The Mickey Mouse Club, sta se začela sestajati leta 1999, ko sta bila oba najstnika. Po njunem nenadnem in odmevnem razhodu leta 2002 je pevec med intervjujem z Barbaro Walters namignil, da je bila Britney tista, ki je varala. Na njeno nezvestobo je namignil tudi v videospotu Cry Me a River, ki ga je izdal po njunem razhodu. Pevka obtožb nikoli ni javno potrdila ali zanikala.