Britney Spears v objavi na Instagramu: Pripravljam novo pesem

Britney Spears se očitno še ni odločila za pevsko upokojitev. Zvezdnica je na družbenem omrežju Instagram delila posnetek, na katerem poje versko pesem, v zapisu pa se ni izognila niti karanju svoje družine, za katero trdi, da ji vseh 13 let skrbništva ni stala ob strani. 40-letnica je sedaj svobodna, namignila pa je tudi, da pripravlja novo pesem, ki je še v nastajanju.

Britney Spears je zadnji album, ki je nosil naslov Glory, izdala leta 2016. Pred meseci, ko je v sodni bitki za odpravo skrbništva dal odpoved njen dolgoletni menedžer, je ta zapisal, da se zvezdnica želi upokojiti, zato ga več ne potrebuje. A kot kaže, to ne drži, saj je 40-letnica v objavi, ki jo je delila na Instagramu, zapisala, da pripravlja novo pesem.

icon-expand Britney Spears FOTO: Instagram

"Danes sem se zavedela, da sem morala biti ves čas sama svoja navijačica, saj mi moja družina ni stala ob strani. Danes sem našla tole," je zapisala ob posnetku, na katerem v kopalnici poje biblično pesem. Dodala je, da to ni posnetek, s katerim bi sodelovala na avdiciji, temveč je z njim želela spomniti svojo družino, kaj so ji storili in da sama tega ne bo nikoli pozabila. Razkrila je tudi, da pripravlja novo pesem, a podrobnosti ni navedla. Zvezdnica je pozneje zapis izbrisala.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Vir blizu pevke je pred kratkim za Page Six dejal, da je Britney vznemirjena in že komaj čaka, da začne ustvarjati novo glasbo, a vrnitev v glasbeno industrijo po treh letih premora ni njena prioriteta. Spearsova je pred kratkim v objavi na družbenem omrežju navedla nekaj svojih kariernih dosežkov in izpostavila, da je bila ena najuspešnejših pop pevk v zgodovini, saj je prodala skoraj 100 milijonov plošč po vsem svetu.

Zvezdnica je bila od leta 2008 pod skrbništvom, ki ga je vodil njen oče Jamie Spears, septembra letos pa je sodnica odločila, da je zvezdnica znova svobodna in sposobna sama odločati o svojem življenju. Oče je pred dnevi vložil sodne dokumente, s katerimi želi, da hči še naprej plačuje za njegove sodne stroške.