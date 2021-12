Britney Spears: V preteklem letu sem osebnostno rastla, pred mano pa je še mnogo poti

Britney Spears je v iztekajočem se letu doživela nekaj velikih življenjskih sprememb. Leto se je začelo s premiero dokumentarnega filma, ki je razgalil njeno življenje v zadnjih 13 letih, preko oboževalcev je znova našla svoj glas in se na sodišču postavila zase. Končno je dobila pravico, da si sama poišče svojega odvetnika in zmaga v boju, v katerem si je prislužila svobodo, ki so ji jo kratili več kot desetletje. Sledila je zaroka z dolgoletnim partnerjem, sedaj pa predvsem preko družbenih omrežij razčiščuje odnose s svojo družino in trdi, da so prav družinski člani tisti, ki so ji odvzeli svobodo.

Britney Spears se je v zadnjem obsežnem zapisu na družbenem omrežju Instagram razpisala o svojem življenju, ponovni svobodi in družinskih odnosih. Prav ti so od septembra stalnica v njenih objavah, v katerih razkriva prej skrbno varovano zasebnost. 40-letnica se je v zadnjem zapisu posvetila predvsem iztekajočemu se letu, nekaj pozornosti pa je namenila tudi prihodnjemu. Poudarila je, da je v letu 2021 osebnostno rastla, a je pred njo še veliko lekcij in poti, ki jih še mora prehoditi.

Zvezdnica se je v zadnji objavi potopila v občutljive družinske odnose in dodala, da so ji molitev in pretekli dosežki v karieri pomagali pri premikanju naprej. "Pred tremi leti sem nehala verjeti v Boga. Prizadeli so me z vseh zornih kotov in to brez razloga, prizadela pa me je tudi moja družina. Zapadla sem se v stanje šoka, s tem pa sem se soočila tako, da sem vse skupaj zanikala. Bilo je preveč stvari, s katerimi bi se morala spoprijeti," je v delu besedila zapisala 40-letna Britney. "Moja družina me je osramotila in me globoko prizadela. Pomagala sta mi tuljenje v lastni rog in tolažba s preteklimi kariernimi dosežki," je nadaljevala in se navezala na preteklo objavo, v kateri je omenjala svoje dosežke in omenila, da pripravlja novo pesem. Sedaj je priznala, da to ni res in da je vse zapisala, da bi razjezila svojo družino, ob tem pa spoznala, da se je obnašala kot razvajen osemletni otrok.

"Moj cilj v prihajajočem letu je, da se še bolj potrudim in naredim stvari, ki me plašijo. Vsi smo samo ljudje in tudi jaz nisem superženska, a vem, kaj me osrečuje in mi prinaša veselje," je v drugem delu besedila poudarila zvezdnica in dodala, da se poslužuje meditacije, ki ji pomaga, da doživi lepe trenutke.

Zvezdnica je opisala tudi izgubo vere in pot, kako se je znova našla, dodala pa je primere, s katerimi je ugotovila, da ima sama še zmeraj razlog za življenje in vero. V zapisu se je dotaknila preteklih naporov, ko si je želela ustvarjati novo glasbo, in natrpanega urnika, ki ga je imela med nastopi v Las Vegasu, a ji niso dovolili, da bi se to lahko zgodilo. Omenila je, da je s priredbami njenih pesmimi v preteklosti nastopala njena sestra, ona, kot avtorica, pa tega ni smela. Dodala je, da je tudi to razlog, zakaj trenutno ne ustvarja, čeprav se zaveda, da s tem družine v resnici ne prizadene.