Britney Spears v veselem pričakovanju praznikov in rojstnega dne

Britney Spears je že praznično razpoložena. Zvezdnica je na družbenem omrežju Instagram s svojimi sledilci delila kar dve objavi, na obeh pa je pred okrašenim božičnim drevesom. V prvem videu je z zaročencem Samom Asgharijem, s katerim si delita poljub, v drugem pa je izrazila svoje navdušenje nad modo in prihajajočim rojstnim dnem.

Britney Spears že nestrpno pričakuje veseli december. Zvezdnica bo praznike po dolgih trinajstih letih znova preživela v lastni režiji in svobodna, v tem duhu pa bo praznovala tudi svoj 40. rojstni dan, ki ga ima 2. decembra. Da je že okrasila božično drevo, pa je pokazala z dvema objavama na Instagramu.

icon-expand Britney Spears in Sam Asghari FOTO: Instagram

V prvem videoposnetku skupaj z zaročencem Samom Asgharijem stojita pred božično okrašeno jelko in si delita poljub, priložila pa je tudi njuno skupno fotografijo. V drugem videu pa je zvezdnica večkrat zamenjala oblačila in delila svoje navdušenje nad prihajajočimi prazniki in rojstnodnevnim praznovanjem: "Moda in praznovanja. Bliža se moj rojstni dan!"

Zvezdnica in njen dolgoletni partner sta se zaročila le pet dni zatem, ko je Jamie Spears na sodišče vložil svojo prošnjo za umik skrbništva nad Britney. Tega je sodišče uradno izločilo kot njenega skrbnika 29. septembra, pevkino 13 let trajajoče skrbništvo pa se je nato uradno končalo v začetku novembra.

Vir blizu zvezdnice je dejal, da si ta že ureja življenje, a bo trajalo še nekaj časa, da bo znova našla svojo pot v normalno življenje: "Njeno življenje je bilo več let pod strogim nadzorom. Za njo je to nov začetek vsega." Britney je odločitev sodišča praznovala z zaročencem v eni izmed losangeleških restavracij. Na Instagramu je zapisala, da je pila penino v najlepši restavraciji, ki jo je kadar koli videla in dodala, da bo praznovala vse do konca letošnjega leta.