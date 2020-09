Britney Spears zahteva novega skrbnika njenega premoženja

Po tem, ko so pretekli mesec očetu podaljšali skrbništvo, se je razvedelo tudi, da je med skrbniki njenega premoženja mlajša sestra Jamie Lynn Spears. Njena skrb je, da premoženje varuje in da v primeru Britneyjine smrti poskrbi, da gre vsa njena zapuščina pevkinima sinovoma.

Po novih dokumentih sodeč, je zdaj pevka prosila, da naj za njeno premoženje skrbi investicijsko podjetje Bessemer Trust Company. Podjetje bi nadziralo njeno premoženje in da bi omejilo moč pevkinih odvetnikov pri odločitvah o njenem zdravstvenem stanju in pri odločitvah o njeni karieri.

Odvetnik je povedal, da je ta odločitev prostovoljna odločitev pevke in da jo v to ni nihče prisilil. "Moja stranka želi izkoristiti pravico in sama nominirati skrbnika," je povedal njen odvetnik Samuel Ingham. Dokumenti tudi navajajo, da pevka nima razvojnih ovir in da ni pacientka katere od ustanov, namenjenih zdravljenju psihičnih bolezni.

Britney je pretekli mesec močno nasprotovala ponovni izvolitvi očeta kot skrbnika. Kot piše Page Sixnaj bi bilo zapisano tudi, da si pevka izjeno želi skrbnika, ki je tej vlogi kos.