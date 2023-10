Britney Spears zaradi Justina Timberlaka splavila: Ni želel biti oče

Britney Spears je v svoji knjigi spominov razkrila, da se je z nekdanjim partnerjem Justinom Timberlakom odločila za splav, saj pevec ni želel postati oče. Takrat ji je dejal, da sta premlada, da bi postala starša.

Britney Spears je v svoji knjigi spominov The Woman in Me, ki prihaja na knjižne police 24. oktobra, razkrila, da je v času, ko je bila v razmerju z Justinom Timberlakom, splavila. V odlomku iz knjige, ki ga je objavila revija People, je zapisala, da njena nosečnost ni bila tragedija, ampak presenečenje: "Justina sem imela tako rada. Vedno sem mislila, da bova nekega dne imela skupaj družino. Do tega je prišlo veliko prej, kot sem pričakovala."

icon-expand Britney Spears: "Justin vsekakor ni bil vesel nosečnosti." FOTO: Profimedia

V nadaljevanju je zapisala, da Timberlaka novica, da je noseča, ni razveselila. "Justin vsekakor ni bil vesel nosečnosti. Rekel je, da nisva pripravljena na otroka v najinem življenju, da sva premlada." Dodala je: "Prepričana sem, da me bodo ljudje sovražili zaradi tega, vendar sem se strinjala, da ne bova imela otroka. Ne vem, če je bila to prava odločitev. Če bi bilo prepuščeno samo meni, tega nikoli ne bi storila. In vendar je bil Justin tako prepričan, da noče biti oče." Britney si je kasneje družino ustvarila s Kevinom Federlinom, s katerim ima dva sinova: 18-letnega Seana Prestona in 17-letnega Jaydena Jamesa. S plesalcem je bila poročena od leta 2004 do leta 2007. Justin je od leta 2012 poročen z igralko Jessico Biel, s katero ima prav tako dva sinova: osemletnega Silasa in triletnega Phineasa. Pred izidom knjige so viri za Page Six povedali, da 42-letnega Timberlaka skrbi, kaj bo 41-letna Spearsova v njej povedala o njunem razmerju. "To ga žre," je povedal dobro obveščen vir, medtem ko je drugi pojasnil, da pevka ne želi s knjigo nikogar očrniti.