Britney Spears: Zaradi nesramnih govoric bom redkeje objavljala fotografije

Novice o Britney Spears so v zadnjem času preplavile vse medije, našli pa so se tudi številni zlobni jeziki, ki so pevko na podlagi njenih spletnih objav obsojali. Prav zato se je zvezdnica odločila, da bo od zdaj naprej redkeje objavljala na družbenih omrežjih: "Žal so bile novice, polne groznih in zlobnih laži, pregrobe, zato bom od zdaj naprej redkeje aktivna na spletu."

Britney Spears se je odločila, da bo s svojimi oboževalci redkeje delila objave na spletu, krivdo pa je pripisala ameriškim medijem, ki so si na podlagi fotografij in videoposnetkov na Instagramu izmišljevali "grozne in zlobne laži".

icon-expand Britney Spears FOTO: Profimedia

39-letnica je zato na Instagramu objavila videoposnetek, na katerem je spretno rezala avokado, in pod njim v daljšem zapisu dejala, da je to platformo uporabila za deljenje "v sistemu, v katerem je za tako dolgo izgubila vse upanje". V zapis je dodala tudi del besedila, ki ga Selena Gomez zapoje v pesmi z naslovom Kill Em with Kindness: "Svet je lahko zelo zloben ... To veš ti ... to vem jaz ... Ubij jih s prijaznostjo."

"Žal so bile novice, polne groznih in zlobnih laži, pregrobe, zato bom od zdaj naprej redkeje aktivna na spletu," je še zapisala zvezdnica, nato pa se je osredotočila na svoje veščine rezanja avokada in se pohvalila, da se je v zadnjem času navdušila nad kuhanjem.

V komentarjih so jo številni oboževalci pohvalili, oglasila pa se je tudi Selena Gomez: "Rada te imam, Britney! Vedno si dobrodošla pri meni, da skupaj kaj skuhava!"