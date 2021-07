Britney Spears želi, da očeta nadomesti profesionalni skrbnik

Matthew Rosengart in Britney Spears

Pop zvezdnica je pred kratkim pooblastila odvetnika Matta Rosengarta, ki je dobro zagrizel v njen primer ter pred dnevi že govoril s sodnikom, da znova vpogleda v, po mnenju mnogih, sporno skrbništvo. Spearsova je tako izrazila tudi željo in na sodnika naslovila prošnjo, da finančniku Jasonu Rubinu odobri vpogled v njene finance in pridobi potrebna pooblastila, ki bi mu dovoljevala presojati in sodelovati tudi pri odločitvah glede zdravstvenega stanja pevke.

Rosengart je sodnika zaprosil, da očeta Jamieja odstrani z mesta skrbnika, ki trenutno upravlja z njenim večmilijonskim premoženjem. V vlogo so vključena tudi pričevanja njenih zdravnikov, mame Lynne in začasne skrbnice Jodi Montgomery, ki podpirajo odstranitev Spearsa.