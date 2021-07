Britney Spears želi, da očeta obsodijo zlorabe skrbništva

39-letna zvezdnica Britney Spears je znova stopila pred sodnico Brendo Penny in naslovila sodišče, naj umakne njenega očeta kot skrbnika in 'ga obtoži zlorabe skrbništva'. Sodišče je Britney dovolilo tudi, da jo zastopa odvetnik, ki si ga je sama izbrala, po tem, ko se je prejšnji zastopnik umaknil.

"Tukaj sem, ker se želim znebiti očeta in ga obtožiti zlorabe skrbništva. Želim vložiti obtožbo za zlorabo tega skrbništva," je sodnici dejala Britney. Razkrila je, da je bila med turnejo 'Circus' prisiljena v psihološke teste in preverjanje krvi večkrat na teden. Če bo vse to izpolnila, naj bi dobila svoje življenje nazaj, so ji obljubljali.

"Vse sem storila, a so lagali, ničesar niso storili," je dejala zvezdnica. "Niso končali skrbništva, jaz pa sem naprej delala," je še povedala na zaslišanju in dodala, da ji je oče vzel vozniško dovoljenje in prepovedal jemati 'roza vitamine za lase', prav tako ni smela piti kave ali si sama izbrati, kaj bo jedla.

"Namesto, da poskušate raziskati moje vedenje in zmožnosti, želim, da preiskujete mojega očeta," je rekla Britney. "To skrbništvo mojemu očetu dopušča, da nadzoruje moje življenje. To je zloraba in vsi to vemo. Jezna sem in želim si tega," je še enkrat omenila, da bo vložila tožbo zoper očetovo zlorabo.