Britney Spears želi na potovanju pozabiti na odločitev sodišča

Pod galerijo fotografij, na katerih pozira v zasebnem letalu in pripravlja kreativni krožnik iz sadja, pa je zapisala: "Trenutno se posvečam izpopolnitvi same sebe. Pripis, želela sem biti kreativna." Anonimen vir je za E! News potrdil, da sta se zaljubljenca na počitnice odpravila na Maui, otok na Havajih, ker sta želela čim prej pozabiti na težave glede skrbništva.

Spomnimo, v začetku tega meseca je sodišče zavrnilo Britneyjino prošnjo, naj očeta Jamieja Spearsa odstranijo kot njenega skrbnika. To vlogo sicer opravlja od leta 2007, po besedah anonimnega vira pa pevka odločitve sodišča ni dobro sprejela: "Zelo je razburjena." 68-letnik je tako še vedno pristojen za skoraj vse njene življenjske odločitve, za njene finance in kariero. Zvezdnica se je tako znašla v neprijetnem položaju, ker ne ve, kam odteka njen denar.

Po besedah njenega odvetnika Samuela D. Inghamase Britney boji svojega očeta. Obtožba je bila sicer na sodišču izrečena 10. novembra. Pevkin odvetnik je tudi potrdil, da ne bo več nastopala, dokler njen oče nadzira kariero. Na sodišču so jasno izpostavili, da vpletena že nekaj časa nista bila v stikih, njun odnos pa je precej skrhan.

Podobno kot pevka si prizadeva tudi njena mati Lynne Spears, ki želi, da bi bil njen nekdanji mož odstranjen s te funkcije. A nasprotno Jamiejev odvetnik trdi, da kot skrbnik ni nikoli izrabljal svoje vloge in jo dobro opravlja.

Glede skrbništva so se odzvali tudi Britneyjini oboževalci, ki so prepričani, da jo ima oče v nekakšnem lastnem zaporu in ji preprečuje, da bi normalno zaživela. Gibanje #FreeBritney si prizadeva, da bi se nekdanja princesa popa končno osvobodila okov očeta.