Britney Spears zmago na sodišču slavila razgaljena

Njen izbranec, 27 -letni Sam Asghari, je na svojem profilu delil utrinke z romantičnega pobega in sledilcem postregel s posnetki njune vožnje s čolnom po kristalno čisti vodi in tudi posnetek vožnje z zasebnim letalom. "Čas je za praznovanje," je zapisal in v zapisu označil profil svoje drage.

"Britney je želela s svojim zaročencem pobegniti in se sprostiti," je povedal vir za Page Six. "Obravnave se ni udeležila. Pred zaslišanjem je imela več podrobnih pogovorov s svojim odvetnikom in mu zaupala, da bo delo opravil, in to je storil."

Spomnimo, da se je sodnica Brenda Penny na losangeleškem višjem sodišču strinjala z Britney Spears. Dejala je, da je zaradi pevkine dobrobiti nujno iz skrbniške zgodbe kot glavno figuro izključiti očeta Jamieja Spearsa, ki je svojo slavno hčer nadzoroval preteklih trinajst let. Sodišče je na koncu razsodilo v prid pevke.