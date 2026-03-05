Naslovnica
Tuja scena

Britney Spears znova aretirali

Kalifornija, 05. 03. 2026 16.16 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
K.A.
Britney Spears

Sredin večer se za pevko Britney Spears ni končal po njenih željah. Zvezdnica je namreč vozila pod vplivom prepovedanih substanc, pri tem pa so jo ujeli policisti. Večer je tako preživela na policijski postaji, danes zjutraj pa so jo že izpustili. Kot poročajo tuji mediji, se bo morala zaradi svojih dejanj 4. maja zagovarjati na sodišču.

Britney Spears se je ponovno znašla na policijski postaji. Sredin večer je namreč preživela v pridržanju, saj so jo v okrožju Ventura v Kaliforniji zaustavili policisti. Kot poroča Page Six, se je incident zgodil okoli 21.30 po lokalnem času, ko so jo organi pregona ujeli pri vožnji pod vplivom prepovedanih substanc.

Britney Spears je sredin večer preživela na policijski postaji.
Britney Spears je sredin večer preživela na policijski postaji.
FOTO: AP

Princesa popa je bila danes okoli 6. ure zjutraj že izpuščena, kot poročajo tuji mediji, pa se bo zaradi svojih dejanj morala zagovarjati na sodišču. Sodna obravnava je predvidena za 4. maj. 42-letnica svoje aretacije ni javno komentirala, je pa izbrisala svoj profil na Instagramu in tako dala vedeti, da ne misli javno razlagati o tem, kar se je zgodilo. Za takšno potezo se je namreč odločila že večkrat.

Za zvezdnico to sicer ni prva aretacija, saj je v preteklosti že prišla v navzkriž z zakonom. Že pred nekaj meseci so jo opazili med vožnjo, po tem, ko se je družila s prijatelji. Delovala je nekoliko zmedeno. Nekoč ljubljenka občinstva je sicer v zadnjih letih poskrbela za kar nekaj dogodkov, zaradi katerih so njeni oboževalci v skrbeh.

Preberi še Britney Spears po zaskrbljujočem vedenju izginila z Instagrama

Oktobra 2025 je tako v javnost prišel posnetek, ko je vidno opita želela voziti svoj avtomobil, prijatelji pa so jo pri tem poskušali ustaviti. Kljub vsemu se je usedla za volan, skoraj povozila prijateljico, vijugala po cesti, vozila z zelo majhno varnostno razdaljo ter celo pomotoma zapeljala na kolesarsko stezo.

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Britney Spears aretacija pop zvezda vožnja pod vplivom škandal

