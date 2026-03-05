Britney Spears znova aretirali

Britney Spears se je ponovno znašla na policijski postaji. Sredin večer je namreč preživela v pridržanju, saj so jo v okrožju Ventura v Kaliforniji zaustavili policisti. Kot poroča Page Six, se je incident zgodil okoli 21.30 po lokalnem času, ko so jo organi pregona ujeli pri vožnji pod vplivom prepovedanih substanc.

Princesa popa je bila danes okoli 6. ure zjutraj že izpuščena, kot poročajo tuji mediji, pa se bo zaradi svojih dejanj morala zagovarjati na sodišču. Sodna obravnava je predvidena za 4. maj. 42-letnica svoje aretacije ni javno komentirala, je pa izbrisala svoj profil na Instagramu in tako dala vedeti, da ne misli javno razlagati o tem, kar se je zgodilo. Za takšno potezo se je namreč odločila že večkrat.

Za zvezdnico to sicer ni prva aretacija, saj je v preteklosti že prišla v navzkriž z zakonom. Že pred nekaj meseci so jo opazili med vožnjo, po tem, ko se je družila s prijatelji. Delovala je nekoliko zmedeno. Nekoč ljubljenka občinstva je sicer v zadnjih letih poskrbela za kar nekaj dogodkov, zaradi katerih so njeni oboževalci v skrbeh.