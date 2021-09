Britney Spears končno svobodna, oče izključen kot skrbnik

Brenda Penny se je na losangeleškem višjem sodišču strinjala z Britney Spears . Dejala je, da je zaradi pevkine dobrobiti nujno iz skrbniške zgodbe kot glavno figuro izključiti očeta Jamieja Spearsa , ki je svojo slavno hčer nadzoroval preteklih trinajst let. ''Trenutno stanje je nevzdržno,'' je dejala sodnica Pennyjeva, po tem ko je poslušala argumente odvetnikov tako Jamieja kot Spearsove.

''Britney, ki v dvorani ni bila prisotna, je ob odločitvi sodnice planila v jok,'' je povedal vir. Zvezdnico je upanje, glede na pretekle izkušnje, pričelo zapuščati: ''Že dalj časa se je borila z mislimi, da do dneva, ko njen oče več ne bo dominiral v njenem življenju in nadzoroval vsakega od aspektov, sploh ne bo prišlo,'' je še dodal.

''Vse to odraža toksično okolje, ki zahteva izločitev Jamieja Spearsa, ki začne veljati z današnjim dnem,'' je še dodala. Pennyjeva je odločitev izrekla pred nabito polno dvorano opazovalcev, pred sodiščem pa je bilo mogoče slišati glasno množico privržencev gibanja #FreeBritney, ki so gesla podpore vzklikali v pričakovanju zaključka procesa.

Spearsova naj bi bila zaradi težko pričakovane odločitve popolnoma brez besed in v šoku, vendar po trinajstih letih končno neizmerno srečna.

Oboževalci so nestrpno pričakovali odločitev sodnice.

Do odločitve je prišlo po tem, ko je 39-letna pop ikona s pomočjo odvetnika Mathewa Rosengarta vložila prošnjo, naj sodišče takoj izloči Jamieja Spearsa, saj naj bi njegova prisotnost v njenem življenju njen vsakdan spreminjala v ''nočno moro.''

Rosengart je sodišče zaprosil, da vlogo očeta kot začasni skrbnik prevzame pooblaščeni javni računovodja John Zabel. Ta bi tako skrbel za njeno 51,7 milijona evrov vredno premoženje. Med tem bi se lahko zvezdnica posvetila nadaljevanju bitke. Že dalj časa želi namreč popolnoma prekiniti skrbništvo in za svoje finance skrbeti sama. Sodnica se je strinjala s predlogom, čeprav je temu oporekala Jamiejeva odvetnica Vivian Thoreen, ki je nastopila z argumentom, da je Zabel kot popolni tujec neprimeren za to vlogo. ''Na to odločitev se ni mogoče pritožiti,'' je bila ostra Pennyjeva.

Britney, ki je na sodišču ni bilo, je svoj pogled na skrbništvo podala na dramatičnem pričanju, ki se je odvijalo v letošnjem poletju. Sedaj, ko so njeno prošnjo odobrili, saj je zaradi stalne prisotnosti očeta živela v ''nasilnem razmerju'', ki je ''uničevalo njeno življenje,'' je njena prioriteta nadaljevanje procesa. Rosengart se bo na vse načine trudil, da prekine dogovor o skrbništvu, na sodišče se bo tako znova podal 12. novembra.