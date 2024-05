Britney Spears znova v središču pozornosti: kaj se je dogajalo v hotelu?

OGLAS

Britney Spears je znova jezna na mamo Lynne Spears, ki jo krivi za nepotrebno dramo, o kateri so na naslovnicah poročali številni ameriški tabloidi, kot je pojasnila 42-letna pevka, pa je za vse kriv njen zvit gleženj. Ulični fotografi so Britney v objektive ujeli, ko je ogrnjena z odejo in vzglavnikom, ki ga je držala na prsih, zapuščala enega od hotelov v Los Angelesu, fotografije pa so kmalu zaokrožile na družbenih omrežjih. Skupaj z njimi so se razširile tudi teorije o duševni stiski, v kateri naj bi se zvezdnica znašla po ločitvi od nekdanjega moža.

Kot je že nekaj ur pozneje na družbenem omrežju pojasnila Britney, so mediji in javnost prehitro sklepali o dogajanju, za dramo pa krivi svojo mamo, ki naj bi informacije, da je njena hči potrebovala zdravniško pomoč, posredovala tabloidom. 42-letnica je objavila video, v katerem je pokazala otečen gleženj, ob tem pa pojasnila, da je v dnevni sobi apartmaja padla, medtem ko je plesala, v tistem pa jo je iznenada po pol leta poklicala mati, ki je novico takoj posredovala tabloidom.

"Prejšnjo noč sem si zvila gleženj in naj vam pokažem dokaz," je na posnetku slišati Britney."Res je hudo. Tepka sem skušala narediti poskok v dnevni sobi in padla. Osramotila sem se, kar pa je tudi vse," je nadaljevala in pojasnila, da so takoj posredovali reševalci."Seveda je to povzročilo celo sceno, kar je bilo povsem nepotrebno, saj sem potrebovala le vrečko ledu. V resnici je kar hud zvin, ampak nezgode se dogajajo," je še povedala pevka, ki je v drugem videu primerjala obe nogi in ob pogledu na oteklino jokala.