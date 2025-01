Britney Speras po skoraj treh letih znova v družbi sina Jaydna

"Za vedno moj! Čudno je, da sva kot dvojčka, čeprav je on fant, jaz pa sem dekle. On je moj, videla pa ga nisem že dve leti in pol ali celo tri! Šokirana sem! Vrnil se je, deluje pa starejši in pametnejši od mene! Sedaj je moški, jaz pa vsak dan jokam, ker je takšen čudež in genij! Ko igra, se vsa zemlja trese," je ob fotografijah najstnika, ki oblečen v kavbojke in rdečo majico s kratkimi rokavi, z zaprtimi očmi zre proti soncu.

43-letnica, ki ima še 19-letnega sina Seana Prestona, je nekaj utrinkov delila že ob božiču, takrat pa je pripisala:"Najboljši božič mojega življenja! Svojih sinov nisem videla že dve leti. Solze sreče, vsakodnevni šok, zmešano nora, ljubljena in blagoslovljena. Nimam besed. Hvala, Jezus!"