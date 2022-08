Britney v 22-minutnem posnetku spregovorila o preteklih zlorabah

40-letnica je med drugim spregovorila o svoji družini, za katero meni, da so jo zapustili v času, ko je nad njo s skrbništvom bdel oče. ''Dobesedno ubili so me. Vrgli so me vstran. Tako sem se počutila. Vsako noč sem nastopala za tisoče ljudi v Vegasu, biti izvajalec, ves smeh, spoštovanje ... bila sem stroj, niti ne človek. Bilo je noro.'' Grammyjevka je znova potrdila svojo preteklo izjavo, da so jo prisilili v zdravljenje v eni od klinik samo zato, ker je leta 2019 med pripravami na nastop zavrnila en del koreografije, šlo naj bi celo za en gib.

V posnetku je pojasnila podrobnosti glede razmer v ustanovi, v kateri se je morala slačiti pred drugimi in se tako podrediti militantnemu načinu terapije: ''Spravili so me v posebno stanje, v katerem sem imela občutek, da jih potrebujem,'' je dejala in dodala, da so ji zabičali naj ''njihova navodila upošteva ali pa ji bodo pokazali, kdo je 'šef'.'' V javnost je v tistem času prišla informacija, da je Britney pomoč poiskala zaradi bolezni očeta, vendar je bila resnica čisto drugačne narave - med tem jo je premagovala žalost zaradi situacije, v kateri se je znašla in se borila proti očetu kot nadzorniku in celi svoji ekipi.

Oče Jamie je v tistem času nad njo prevzel popoln nadzor, zato je pred njim skrivala tudi podrobnosti iz ljubezenskega življenja. O neimenovanem moškem je dejala: ''V stiku sem bila s fantom, ki je želel z menoj zapustiti državo. Vse sva imela pripravljeno za odhod, to je bilo pravo skrivno razmerje.'' Tega zaradi strahu pred očetom kasneje ni upala storiti.

Kljub sporom in neprekinjenemu nadzoru očeta je Spearsova sedaj priznala, da je še bolj kot nanj jezna na svojo mati Lynne Spears. Ko so jo poklicali novinarji, se je zmeraj potuhnila in se za svojo hčer ni nikoli postavila. ''Mislim, da bi mi lahko pomagala in uredila pravno pomoč, to bi lahko naredila v dveh sekundah. Na koncu mi je pri tem pomagal moj prijatelj, vsakič, ko sem pravnike skušala dobiti na telefon, so mi prisluškovali in mi nato odvzeli mobilnik.''