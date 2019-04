Britney zaradi očeta poiskala psihiatrično pomoč

Januarja je 37-letna ameriška pevka Britney Spearsoboževalcem javila, da odpoveduje nekaj koncertov, kajti zbolel ji je oče in družino postavlja na prvo mesto: "To je bila odločitev, ki sem jo morala sprejeti. Pred nekaj meseci je bil moj oče hospitaliziran in je skoraj umrl. Vsi smo zelo hvaležni, da je preživel, vendar je pred njim še dolga pot, da bo dokončno okreval. Zato sem sprejela to težko odločitev in vso svojo energijo usmerila v svojo družino," je dejala v čustvenem zapisu. Po pisanju spletne strani TMZ, naj bi oče imel velike težave z debelim črevesjem.

Tuji mediji so tako pisali, da je njen oče imel dve hujši operaciji, prišlo pa naj bi tudi do zapletov, o katerih družina ne želi govoriti. Vse to je zelo negativno vplivalo na pevko, ki je na očeta zelo navezana. Ker je bil stres prevelik, naj bi se pevka odločila za drastično odločitev, za 30 dni naj bi odšla v psihiatrično kliniko, kjer se bo celostno posvetila svojemu psihičnemu zdravju.

Pred tem se je zvezdnica po dolgem času oglasila tudi na Instagramu in zapisala, da vsi kdaj potrebujemo čas zase, zraven pa objavila še navdihujoč citat: "Zaljubi se v to, da skrbiš za svoj um, telo in duh."