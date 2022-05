Britneyin zaročenec težek pogajalec pred podpisom predporočne pogodbe

Britney Spears in njen zaročenec Sam Ashgari sta določila datum poroke, je pred kratkim na družbenem omrežju potrdil 28-letni nekdanji osbeni trener, sedaj pa naj naj bi ju pred tem, da bosta zakorakala pred oltar zadrževal le še zadnji korak-podpis predporočne pogodbe. Kot je potrdila že Britney, zanjo še naprej pravne zadeve ureja odvetnik Mathew Rosengart, ki jo je zastopal že v primeru skrbništva, sedaj pa bo skušal zaščititi še njeno premoženje, ki je ocenjeno na približno 60 milijonov evrov.

Britney Spears in Sam Ashgari se poroke ne bosta lotila na vrat na nos, temveč bosta pred velikim dnem podpisala še predporočno pogodbo. S to naj bi pevka zaščitila svoje na 60 milijonov evrov ocenjeno premoženje, Ashgari pa se je pred kratkim pošalil, da bo on s podpisom zavaroval lastnišvo lastnega avtomobila in kolekcijo čevljev.

icon-expand Britney Spears in Sam Asghari FOTO: POP TV

Zvezdnica in nekdnjai osebni trener, ki se preizkuša v igralstvu, sta novico o zaroki sporočila meseca novembra, po petih letih zveze. Pred mesecem dni sta potrdila tudi, da pričakujeta prvega skupnega otroka. Čeprav so priprave na poročni dan že v polnem teku, pa morata bodoča mladoporočenca, preden zarežeta v poročno torto, uskladiti pogoje v predporočni pogodbi. "Usklajevanja potekajo nekoliko dlje, kot je to v navadi," je za Heat Magazine povedal nek vir blizu para. "Sam zahteva za vsakih pet let zakonskega stana večjo vsoto, v primeru, če se bo zakon končal," je še dodal vir in razkril, da naj bi 40-letna pevka vsa pogajanja prepustila svojemu odvetniku, sama pa naj se ne bi poglabljala v pogajanja in se bolj osredotoča na lastno zdravstveno stanje, nosečnost in priprave na poroko.