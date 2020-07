Britneyjin brat pojasnil skrbništvo: Ne živi v ujetništvu, želi pa si svojega življenja

Malokdo ve, da ima Britney Spears starejšega brata, ki se je že ob začetku njene kariere odločil, da se ne bo medijsko izpostavljal. Ker pa so tuji rumeni mediji presegli mejo dobrega okusa s poročanjem o nekdanji princesi popa in ker se je, po njegovem mnenju, začelo pojavljati preveč lažnih novic, se je odločil spregovoriti. Bryan je v enem redkih intervjujev pojasnil, kaj se dogaja.

Najstarejši otrok družine Spears, Bryan Spears, je v redkem intervjuju spregovoril o gibanju #FreeBritney (Osvobodite Britney, op. a.), zavzetih oboževalcih, ki nad pevko ne obupajo, skrbništvu in lažnih novicah, ki so se začele pojavljati. Bryan je poudaril, da njegova mlajša sestra Britney Spearsvsekakor ni ujeta v skrbništvu in da ni pridržana proti svoji volji, kot skrbi oboževalce.

icon-expand Britney in Bryan sta bila vedno zelo povezana. FOTO: Profimedia

Bryan je spregovoril za podcast Drewa Plotkina. Ve, da poteka sojenje v primeru sestrinega skrbništva, da pa ni seznanjen s podrobnostmi. "Upajmo, da bo vse steklo gladko," je povedal. Dodal je tudi, da ve, da se oboževalci zavzemajo za Britney s spletnim gibanjem #FreeBritney, da pa tega ne spremlja redno. "Moja družbena omrežja niso najboljša. Morda imam štiri sledilce. Sem pa seznanjen z gibanjem, to pa,"je dejal Bryan in dodal, da je družina hvaležna vsem, ki jih skrbi za Britney. "Gibanju ne sledim najbolj redno. Vem, da se jim zdi, da čutijo, da je Britney pridržana proti svoji volji. A ne morem govoriti v njihovem imenu. Zdi se mi, da je to njihovo glavno vodilo." "Si videl to zadevo? Dajo ti misliti, da Britney ne sme sama odločati o stvareh, kot so, kam bo šla in kdaj bo šla. Zdi se, kot da nima pravice odločati o svojem življenju," je Plotin rekel pevkinemu bratu, ta pa je odgovoril, "ne, ni čisto tako. Tako živi že kar nekaj časa. Očitno je, da je bilo to takrat (leta 2008, ko je doživela javni živčni zlom in samouničujoče obdobje, op. a.) nujno. Zdaj pa so uveljavili nekatere spremembe in vsi upamo, da je tako najbolje zanjo." Ko je Plotin Bryana prosil, ali lahko pojasni skrbništvo, je odgovoril: "Vse skupaj je zelo kompleksno. Takšno skrbništvo je primerno za osebo, ki ni sposobna skrbeti zase ali ki predstavlja grožnjo sami sebi. Takšnim osebam se potem dodelijo skrbniki, da bi skrbeli za njih, urejali njihovo življenje in jih usmerjali na pravo pot."

Plotina je del, kjer Bryan govori o'grožnji samemu sebi' ,zaskrbel, zato je nadaljeval: "Torej je obstajala skrb določenih oseb, da bi lahko škodovala sama sebi in da ji ne gre zaupati pri urejanju svojega življenja, financ. Zato so se odločiti za skrbništvo, da bi imela nekoga, ki bi jo vodil ter ji do določene mere govoril, kaj lahko dela in česa ne?"Tu je Bryan pojasnil: "Skrbnik se pri takšni osebi 100-odstotno odloča." Branil je tudi očeta, da je za Britney naredil vse, kar je lahko, in da si je vedno želel, da bi bili njegovi otroci zdravi in varni: "Naredil je vse, kar je lahko v danih okoliščinah." Priznal je sicer, da je bil sam leta 2008 izjemno presenečen, da je oče dobil odobreno skrbništvo, a je pozneje videl, da je to najbolje za Britney.

icon-expand Britney z nečakinjo Maddie, sinovoma in bratom FOTO: Profimedia