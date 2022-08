Britneyjin nekdanji mož: Fanta sta se odločila, da je ne obiskujeta

Nekdanji mož kraljice popa Britney Spears je podal intervju za britanski tabloid, v katerem je povedal, da sinova, ki jih ima s pevko, mame trenutno ne želita obiskovati, saj naj bi bila jezna na njene kontroverzne objave na družbenem omrežju. Kevinove trditve je zvezdnica označila za žaljive, saj je fantoma dala vse, ob tem pa dodala, da vsi vemo, kako težko je vzgajati najstnike.

Kevin Federline je v intervjuju za The Daily Mail spregovoril o svoji nekdanji ženi Britney Spears, s katero sta bila poročena od leta 2004 do leta 2007, v zakonu pa sta se jima rodila dva sinova, Preston in Jayden. Razkril je, da pevka z njima trenutno ni v najboljših odnosih. "Fanta sta se odločila, da je trenutno ne bosta obiskovala. Nazadnje sta jo videla pred nekaj meseci. Odločila sta se, da ne bosta šla na njeno poroko," je povedal. Njegova nekdanja partnerka se je junija po petih letih zveze poročila z igralcem Samom Asgharijem, poroke pa se ni udeležil nihče iz pevkinega družinskega kroga.

icon-expand Kevin je spregovril o odnosu, ki ga imata njegova sinova z svojo mamo Britney. FOTO: Profimedia

44-letni pevec in plesalec je pojasnil, da je sinova prizadel pevkin zapis na Instagramu, v katerem je aprila trdila, da se Federline z njo ni želel dobiti, ko ga je noseča obiskala na snemanju videospota, zmotile pa naj bi ju tudi njene druge objave na družbenem omrežju. Spearsova namreč v zadnjih nekaj mesecih pogosto razgaljena pozira pred objektivom in objavlja dolge zapise, v katerih kritizira svojo družino in vse druge, ki so jo v življenju prizadeli. V nadaljevanju je Federline povedal, da se je bilo težko spopadati s pritiskom medijev, ki je bil novembra prisoten zaradi končanega skrbništva nad Spearsovo. "Vso stvar je bilo težko gledati, še težje pa to živeti in gledati moja dva fanta, ki sta se morala s tem spopadati. Naporno je bilo. To je bil eden izmed največjih izzivov v mojem življenju."

Kevin se je v intervjuju dotaknil tudi odnosa, ki ga ima z Britneyjinim očetom Jamiejem Spearsom, zoper katerega je leta 2019 vložil zahtevek proti približevanju, saj naj bi bil Jamie nasilen do njegovega sina Prestona. Kot pravi, med njima ni več zamer: "Jamieja Spearsa bi absolutno sprejel nazaj v življenje svojih dveh fantov. Še posebej, če bi si to sama želela. Ljudje delajo napake, smili se mi. Za njim je težka preizkušnja." Britney je medtem svojemu očetu vse prej kot naklonjena. Na sodišču, ko se je borila za svojo svobodo, je trdila, da jo je Jamie, ki je bil določen kot njen skrbnik, silil, da gre na turnejo, jo prisilno poslal v psihiatrično bolnišnico in ji preprečil, da bi se ponovno poročila in imela otroke.

icon-expand Sam in Britney sta na družbenem omrežju Kevinove trditve označil za žaljive. FOTO: Profimedia