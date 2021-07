Britneyjin oče je za ohranitev skrbništva porabil 1,7 milijona evrov njenega premoženja

Začasna skrbnica poppevke Jodi Montgomery je v dokumentih, ki jih je na sodišče v Los Anglelesu vložila njena odvetnica, navedla, da naj bi Jamie Spears za pravne stroške, da bi ostal skrbnik premoženja in lastnine Britney Spears, porabil več kot dva milijona dolarjev (1,7 milijona evrov). V dokumentih tudi ostro zavrača njegove obtožbe, da mu ne dovoli komunicirati s hčerjo in z njim ne sodeluje pri odločitvah, povezanih s skrbništvom, in jih označuje kot ironične, saj pevka že več leti želi, da "njen oče ′izgine′ iz njenega življenja".