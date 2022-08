Britneyjina sinova naj bi skrbelo za pevkino duševno zdravje

Nekdanji mož Britney Spears je nedavno za britanski tabloid povedal, da sinova, ki jih ima s pevko, mame trenutno ne želita obiskovati, saj sta jezna na njene kontroverzne objave na družbenem omrežju. Razlog za njegov intervju, ki je v medijih dvignil veliko prahu, je za ameriški medij sedaj pojasnil dobro obveščen vir.

"Kevin je dal intervju, ker je bil skupaj s fantoma prizadet. Skrbi jih, da vsi ignorirajo dejstvo, da se Britney spopada z duševnimi težavami, kar ni skrivnosti," je za Page Six povedal vir blizu Kevina Federlina. Ta je bil s princeso popa poročen tri leta, skupaj pa imata dva sinova – 16-letnega Seana Prestona in 15-letnega Jaydena Jamesa. Medtem je drugi vir blizu zvezdnice dejal, da so plesalčevi razlogi za intervju, češ da ga skrbi za zdravje nekdanje žene, "patetični in neopravičljiv".

icon-expand Britney Spears s sinovoma in možem Samom Asgharijem leta 2017 na košarkaški tekmi. FOTO: Profimedia

Kevinov intervju je prejšnji teden dvignil veliko prahu, nanj pa se je odzvala tudi Britney, ki je na družbenem omrežju njegove besede močno obsodila: "Žalostna sem, da se je moj bivši odločil, da javno govori o odnosu, ki ga imam s svojima sinovoma. Kot vsi vemo, nikomur nikoli ni lahko vzgajati najstnikov. Skrbi me dejstvo, da razlog temelji na mojem Instagramu. To je bilo dolgo pred Instagramom. Dala sem jima vse. Imam zgolj eno besedo: žaljivo."

Bitka med nekdanjima zakoncema se na tej točki ni končala, saj se je plesalec odločil, da na Instagramu deli videoposnetek izpred štirih let, v katerem se Britney prepira s svojima sinovoma in jima govori, da jo morata spoštovati in jo ubogati. Pod objavo, ki jo je po nekaj urah izbrisal, je zapisal: "Ne morem sedeti in gledati obtožb, ki letijo na moja dva sinova, po vsem kar sta prestala. Čeprav je to zelo boleče, smo se kot družina odločili, da objavimo ta videoposnetek. To sploh ni najhujši del. Laži se morajo ustaviti. Upam, da bodo moji otroci boljši od tega." Pevkin odvetnik je kasneje dejal, da je Federline z objavo kršil Britneyjino zasebnost, vir blizu nje pa, da je na posnetku zgolj opravljala vlogo mame.